"Святий" вантаж: у Чехії поліція знайшла наркотики в авто російського митрополита

Про інцидент повідомляє захист російського митрополита у його телеграм-каналі.

Що відомо про інцидент з наркотиками у російського митрополита Іларіона у Чехії?

У місті Карлові Вари 24 травня поліція зупинила автомобіль митрополита Іларіон, який очолює чеську гілку Російської православної церкви. Під час перевірки у багажному відділенні авто виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору, ймовірно мова йде про наркотики.

Іларіон наразі нібито не може особисто коментувати ситуацію, тому інформацію оприлюднили його захист. Як йдеться в повідомленні, автомобіль зупинили після виїзду від храму Петра і Павла. Поліцейські нібито не пояснили конкретної причини перевірки та одразу перейшли до огляду машини. Під час обшуку правоохоронці виявили у багажнику контейнери з невідомою речовиною. Її склад і походження мають встановити експерти.

Сам Іларіон категорично заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і називає інцидент провокацією. Він стверджує, що ніколи не мав стосунку до незаконного обігу наркотичних засобів і наполягає на повному та незалежному розслідуванні.

Сторона захисту також висловила претензії щодо дій правоохоронців під час перевірки. Як зазначають захисники російського митрополита, автомобіль нібито вже чекали дві поліцейські машини, а самого митрополита під час огляду відвели до магазину на заправці, не дозволивши спостерігати за процесом. Захист вимагає надати записи з камер, провести незалежну експертизу речовини та перевірити відбитки пальців і сліди ДНК на контейнерах.

Також хочуть встановити, хто мав доступ до автомобіля до моменту зупинки. Крім того, Іларіон заявив, що останніми місяцями отримував анонімні погрози, зокрема із вимогами залишити місце служіння та погрозами фізичної розправи.

Нагадаємо, Іларіон тривалий час був однією з найвпливовіших фігур у Російській православній церкві. Із 2009 року він очолював Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату та вважався одним із можливих наступників патріарха РПЦ. У 2022 році синод РПЦ усунув його з цієї посади та перевів до Будапештсько-Угорської єпархії. Наприкінці 2024 року Іларіон втратив і цей пост після гучного скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями у домаганнях. Після цього його направили служити до храму святих Петра і Павла у Карлові Вари.

У 2025 році в Чехії також обговорювали можливість внесення митрополита до національного санкційного списку.