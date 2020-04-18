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      Митрополити УПЦ МП Онуфрій і Антоній заразилися коронавірусом, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      У митрополита Онуфрія, ймовірно, коронавірус / rbc.ua

      Інформація перевіряється, однак у ЗМІ з’явились дані, що у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія діагностували коронавірус, його госпіталізували. Крім того, недугу виявили у митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра.

      Митрополити заразилися коронавірусною інфекцією, їх таємно госпіталізували. Про це повідомили у фейсбуці "Релігійної правди" з посиланням на власні джерела в Києво-Печерській лаврі.

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      За даними наших джерел, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям,
      – йдеться у повідомленні.

      Так начебто вчинили з метою убезпечити УПЦ МП від звинувачень напередодні Великодня.

      "Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію. Адже для нього поки найважливіше власне здоров'я, а не репутація церкви", – зазначило джерело.

      Що відомо про можливий коронавірус у митрополита Антонія

      Видання зазначає, що ввечері 17 квітня митрополит Антоній приїхав на ефір "Свободи слова Савіка Шустера". Він начебто покинув клініку і поїхав в Києво-Печерську лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який домовилися напередодні.

      Важливо! Офіційної інформації, яка б підтверджувала або спростовувала коронавірус у митрополитів, наразі немає.

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне


      Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: УПЦ МП Релігія Коронавірус в Україні Новини України Великдень Новини Києва
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