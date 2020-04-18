Митрополити УПЦ МП Онуфрій і Антоній заразилися коронавірусом, – ЗМІ

Інформація перевіряється, однак у ЗМІ з’явились дані, що у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія діагностували коронавірус, його госпіталізували. Крім того, недугу виявили у митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра.

Митрополити заразилися коронавірусною інфекцією, їх таємно госпіталізували. Про це повідомили у фейсбуці "Релігійної правди" з посиланням на власні джерела в Києво-Печерській лаврі.

Читайте також Глава УПЦ МП заявив, що на Великдень служба у храмах буде: відеозвернення

За даними наших джерел, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям,

– йдеться у повідомленні.

Так начебто вчинили з метою убезпечити УПЦ МП від звинувачень напередодні Великодня.

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію. Адже для нього поки найважливіше власне здоров'я, а не репутація церкви", – зазначило джерело.

Що відомо про можливий коронавірус у митрополита Антонія

Видання зазначає, що ввечері 17 квітня митрополит Антоній приїхав на ефір "Свободи слова Савіка Шустера". Він начебто покинув клініку і поїхав в Києво-Печерську лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який домовилися напередодні.

Важливо! Офіційної інформації, яка б підтверджувала або спростовувала коронавірус у митрополитів, наразі немає.

Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне

Ще 6 квітня стало відомо про чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Згодом інфекція стала стрімко поширюватися.

Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня кількість заражених перевалила сотню .

. Святиню 13 квітня закрили на карантин.

Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Є перші жертви недуги. 12 квітня помер Нектарій 12 квітня, а наступного дня – помер ще один монах, в якого була підозра на COVID-19. 17 квітня з життя пішов ще один монах лаври – Никодим.

Мер Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок 18 квітня у місті зафіксували 770 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Приріст за добу – 65 людей. Серед них – 26 у Києво-Печерській лаврі.



Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу