Митрополити УПЦ МП Онуфрій і Антоній заразилися коронавірусом, – ЗМІ
Інформація перевіряється, однак у ЗМІ з’явились дані, що у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія діагностували коронавірус, його госпіталізували. Крім того, недугу виявили у митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра.
Митрополити заразилися коронавірусною інфекцією, їх таємно госпіталізували. Про це повідомили у фейсбуці "Релігійної правди" з посиланням на власні джерела в Києво-Печерській лаврі.
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За даними наших джерел, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям,
– йдеться у повідомленні.
Так начебто вчинили з метою убезпечити УПЦ МП від звинувачень напередодні Великодня.
"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію. Адже для нього поки найважливіше власне здоров'я, а не репутація церкви", – зазначило джерело.
Що відомо про можливий коронавірус у митрополита Антонія
Видання зазначає, що ввечері 17 квітня митрополит Антоній приїхав на ефір "Свободи слова Савіка Шустера". Він начебто покинув клініку і поїхав в Києво-Печерську лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який домовилися напередодні.
Важливо! Офіційної інформації, яка б підтверджувала або спростовувала коронавірус у митрополитів, наразі немає.
Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне
- Ще 6 квітня стало відомо про чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Згодом інфекція стала стрімко поширюватися.
- Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня кількість заражених перевалила сотню.
- Святиню 13 квітня закрили на карантин.
- Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.
- Є перші жертви недуги. 12 квітня помер Нектарій 12 квітня, а наступного дня – помер ще один монах, в якого була підозра на COVID-19. 17 квітня з життя пішов ще один монах лаври – Никодим.
- Мер Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок 18 квітня у місті зафіксували 770 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Приріст за добу – 65 людей. Серед них – 26 у Києво-Печерській лаврі.
Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу
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