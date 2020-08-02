В результаті приєднання Mitsubishi до альянсу Renault-Nissan на марку з 3 рубінами на емблемі чекають серйозні зміни. Найголовніша – попри зростання продажів в США, Mitsubishi може залишити ринок Америки.

Річ у тім, що відповідно до нової стратегії альянсу Mitsubishi відповідатиме за Південно-Східну Азію, Австралію та Нову Зеландію. Тому на інших ринках, зокрема і в Європі та Китаї, Mitsubishi скоротить присутність, віддавши ці ринки Renault та Nissan. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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До того ж, зараз у Mitsubishi доволі немолодий модельний ряд, який, наприклад, базується на кросоверах Outlander, ASX, Eclipse Cross. А новий Outlander, який покажуть вже у 2020 році, стане технічним клоном Nissan X-Trail.

Саме для того, аби уникнути внутрішньої конкуренції з Nissan – моделі розведуть на різні ринки. В Україні ж Mitsubishi пропонує ще й пікапи L200 та позашляховики Pajero Sport. Однак вони теж виготовлені на заводах Південної Азії.



Pajero Sport / Фото mitsubishi-pajero-sport

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