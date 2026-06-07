Росія готує позов до суду ООН проти країн Балтії, – розвідка Латвії

Латвійське Бюро захисту конституції (SAB) у своєму щорічному звіті попередило про підготовку Росією нової кампанії так званої "юридичної війни" проти країн Балтії. За оцінкою латвійської розвідки, Москва дедалі активніше використовує міжнародні судові механізми як інструмент політичного та дипломатичного тиску.

У звіті, оприлюдненому 4 червня, йдеться про те, що країна-агресорка нібито вже підготувала позов до Міжнародного суду ООН проти Латвії, Литви та Естонії. Про це інформує 15min.lt.

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Як Кремль готується вести юридичну війну?

Підставою для звернення Росії до суду ООН можуть стати звинувачення в нібито дискримінації російськомовного населення. За даними латвійських спецслужб, документ готовий до подання та погоджений на найвищому рівні російської влади.

У SAB зазначають, що протягом останніх років Москва активно просувала подібні тези на міжнародних майданчиках, зокрема в ОБСЄ та Раді Європи, а тепер може перейти до практичних юридичних дій.

На думку аналітиків, головна мета таких позовів полягає в тому, щоб посилити міжнародний тиск на балтійські держави та створити додаткові важелі впливу на їхню внутрішню й зовнішню політику.

У Латвії вважають, що судові процеси можуть супроводжуватися інформаційними кампаніями та дипломатичними зусиллями з боку Кремля.

Крім Міжнародного суду ООН, Росія також може використовувати інші міжнародні юридичні інституції, включно з Європейським судом з прав людини та різними арбітражними механізмами. Не виключається, що позивачами виступатимуть російські компанії, які втратили активи через санкції або інші обмеження в країнах Європи.

У відповідь Естонія та Литва вже посилили моніторинг можливих судових ініціатив з боку Росії та створили спеціальні міжвідомчі групи для підготовки правової позиції.

Особлива увага приділяється питанням мовної політики, громадянства та прав національних меншин, які Москва регулярно використовує у своїй риториці.

До слова, очільник ворожого МЗС Сергій Лавров висловився про буцімто необхідність захищати російську мову й російськомовних громадян. У Росії вважають вирішення цього питання одним із пріоритетних завдань у врегулюванні "українського конфлікту".

Латвійські експерти наголошують, що перехід від інформаційних кампаній до повноцінних міжнародних судових процесів може стати новим етапом гібридного впливу Росії на країни Балтії та Захід загалом.

Варто також зауважити, що національні збройні сили Латвії розпочали роботи зі зміцнення кордону з Росією. У межах проєкту військові встановлюють протитанкові загородження типу "зуби дракона", облаштовують інженерні перешкоди та риють оборонні рови.