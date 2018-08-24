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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Міжнародний фестиваль та "дякую" захисникам: як в Україні святкують День Незалежності

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24 серпня– Україна святкує День Незалежнсті, у Києві пройшов парад, у Львові фестивалі, а у Харкові зіграв військовий оркестр.

Про це в прямому ефірі розповіли кореспондентки 24 каналу.

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Для львів'ян День Незалежності став усвідомленням того, яку країну вони хочуть, і яка обов'язково буде. Сьогодні Тут на площі Ринок триває міжнародний фестиваль "Етновир" і фестиваль Сергія Параджанова.

З самого ранку Академія сухопутних військ відкрила свої двері для всіх бажаючих. Там показуватимуть бронетанкову та стрілецьку зброю, а також розказувати про Збройні сили України. У вечері на фасаді Ратуші  буде відеомапінг.

У Харкові на площі Конституції відбулися урочистості – богослужіння, покладання квітів, зіграв військовий оркестр та висловили подяку ветеранам Операції Об'єднаних Сил. Пізніше біля пам'ятника Тарасу Шевченку збираються читати вірші. Це історичне місце, бо на цьому місці був харківський Євромайдан.

Також просто небайдужі люди просто йшли до військового шпиталю, щоб сказати "дякую" захисникам.

Вчора містом пройшлася хода з 2 тисяч людей у вишиванках. Самі ж харків'яни зрозуміли, що таке День Незалежності, коли над свободою України зависла загроза.

Теги: Новини України Новини Львова Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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