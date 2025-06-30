Які правила мобілізації людей з інвалідністю існують і що потрібно знати, передає 24 Канал.

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Чи підлягають призову люди з інвалідністю

За законодавством українці з посвідченням особи з інвалідністю мають право на відстрочку та не підлягають призову. Це не залежить від групи, підгрупи, діагнозу та тривалості захворювання. Мобілізувати не можуть ні з 1, ні 2, ні з 3 групою інвалідності.

Також чоловіки з відповідним посвідченням мають право на перетин державного кордону.

Варто знати, що особи з інвалідністю можуть отримувати повістки. Працівники ТЦК можуть перевіряти таких чоловіків та відправляти їх на медогляд. У разі отримання повістки варто виконати всі вимоги і показати документи про відстрочку, аби не отримати штраф.

Однак, є кілька випадків, коли мобілізація чоловіка з інвалідністю все ж можлива:

Якщо відстрочка не оформлена офіційно. Лише наявність посвідчення не дає підстав для відстрочки, для її оформлення потрібно звернутися до ТЦК або ж подати заяву через Резерв+.

Лише наявність посвідчення не дає підстав для відстрочки, для її оформлення потрібно звернутися до ТЦК або ж подати заяву через Резерв+. Якщо під час перегляду інвалідність не було підтверджено .

. Якщо громадянин підписав контракт. Призов громадян з інвалідністю можливий лише на добровільній основі.

До слова, раніше ми писали, які документи потрібні, щоб отримати відстрочку.