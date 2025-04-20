Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав, зазначивши, що ще одна важлива деталь, яку варто брати до уваги – це те, який вплив матиме подальша мобілізація в Росії в політичному контексті.

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Які стресові фактори можуть вплинути на Росію?

Шалені російські втрати на фронті змушують Росію шукати шляхи для поповнення своїх військових ресурсів, зокрема живої сили. Через суперечливий характер мобілізації, особливо у містах, розташованих ближче до Москви, це питання, зі слів Дірлава, стає дедалі складнішим з політичного погляду.

Багато хто з російської еліти, з молодих людей, які ризикують бути призваними в армію, вже покинули Росію. Це, на його думку, ще один великий стресовий фактор, який впливає на російську націю. Ці фактори зараз починають серйозно змінювати ситуацію.

"Перевага України нині полягає у тому, що немає поспішної мирної угоди, бо Росія перебуває у вразливому становищі. Нам потрібно допомогти Україні тримати оборону. Дивлячись на статистику за останній місяць, можна помітити, що військове просування Росії значно сповільнилося, що є важливим індикатором", – зазначив Дірлав.

Ексочільник британської розвідки МІ-6 вважає, що російський народ, який раніше чинив тиск на російське керівництво під час війни в Афганістані, може знову проявити своє невдоволення. На його думку, російські матері, які є потужної політичною силою в Росії, можуть зіграти вирішальну роль, якщо ціна російсько-української війни стане для них неприйнятно високою.

Це, за переконанням Дірлава, буде великий фактор у визначенні майбутнього розвитку подій. Він зауважив, що зараз країна-агресорка поповнює свою армію здебільшого завдяки громадянам, які проживають в бідних регіонах, в сільській місцевості, де відіграють суттєву роль великі грошові виплати. Однак ситуація вже змінюється.

Росія доходить до того, що їй доведеться проводити набір в російських міських районах. Це політично матиме значний вплив на неї,

– впевнений Дірлав.

Зазначимо, що полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що рішення Путіна призвати під час весняного призову 160 тисяч солдатів, стане для нього великою помилкою. Адже згодом може бути проведена мобілізація серед російських еліт – жителів Москви та Санкт-Петербургу. Їх залучення в армію та смерть на фронті очільнику Кремля буде проблематично виправдити.