Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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За його словами, ми часто кажемо про кількість живої сили, яку ворог мобілізує. Проте, щоб ця кількість людей стала військовим підрозділом, мають бути: молодший командир, командир взводів, командир рот, навіть командир відділень.

Це мають бути професійні люди. Звісно, якщо людина ніколи не командувала підрозділом, взводом, ротою чи батальйоном, – навряд чи росіяни поставлять її одразу командувати. Адже інакше це просто знищить цей підрозділ.

Проте й це ще не все. Для того, щоб люди зі зброєю стали військовим підрозділом, крім молодших командирів чи командирів середньої ланки, потрібно дуже багато служб,

– розповів Олексій Гетьман.

Вони забезпечують діяльність військового підрозділу. Це такі служби як: озброєння, медична, автомобільна – дуже багато різних структур. Тоді в цілому це стане військовим підрозділом.

Коли це просто 100 людей зі зброєю – вони не стануть ротою. Це буде просто 100 людей зі зброєю,

– наголосив Гетьман.

Коли йде розпорядження з генерального штабу на певний напрямок, на певний фронт чи на певну армію, то воно розбивається на дивізії, потім на полки чи на бригади, потім на батальйони, потім на роти – це працює саме так. Якщо на нижчій ланці нема людей, які можуть це виконувати, то воно так і зависне в повітрі.

Як над цим працюють росіяни

За словами військового експерта, росіяни почали зараз створювати прискорений курс підготовки молодших офіцерів. Там викладає "Вагнер" та інші російські військовослужбовці, які вже мають досвід бойових дій. Росіяни розуміють, що це проблема і вони намагаються її вирішити.

"Проте поки що ця проблема не вирішена. Навіть ці заяви про "мобілізуємо 400 тисяч" – мобілізуйте… Проте де ви візьмете 10 тисяч молодших офіцерів, їх просто немає", – додав Олексій Гетьман.

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