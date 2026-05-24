Кого не мобілізують улітку: чи є винятки

В Україні триває воєнний стан і, відповідно, мобілізація. Востаннє Володимир Зеленський продовжив їх до 2 серпня.

Попри реформу армії і новації у бронюванні, наразі особливих змін у мобілізаційному процесі немає. Утім, все ще може змінитися.

Які категорії не будуть мобілізовувати влітку 2026?

Під мобілізацію не підпадають чоловіки до 25 років, які не служили та не перебувають у запасі. Утім, вони добровільно можуть підписати контракт 18 – 24.

Чоловіки після 60 років теж не підлягають мобілізації, проте для вищого офіцерського складу цей термін можуть подовжити до 65 років. Також зараз існують контракти 60+, відповідно до яких можна служити протягом року чи, за бажанням, продовжити контракт. Але для цього ВЛК має визнати вас придатним.

Серед винятків – люди до 25 років, які вже проходили військову службу або мають військову підготовку. Вони автоматично стають військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати ще до 25 років.

Жінок, як раніше, не мобілізовують. Але вони можуть долучитися до Сил оборони добровільно.

Відстрочки теж діють. А от із бронюванням є зміни.

Які зміни в бронюванні влітку 2026 року?

Держава посилює правила, новації набудуть чинності до кінця травня. Компанії повинні будуть повторно підтвердити свою критичність, а ті підприємства, які не відповідатимуть новим критеріям, ризикують втратити цей статус.

Окрім цього, люди, які суміщали роботу в різних компаніях, будуть враховуватись лише в одному підприємстві.

А щоб бути заброньованим, розмір зарплатні має бути не меншим за близько 26 тисяч гривень. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, цей показник залишили без змін, – 21 600 гривень.