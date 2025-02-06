Федір Веніславський прокоментував розмови про можливе зниження мобілізаційного віку. Про це пише 24 Канал із посиланням на його брифінг.

Дивіться також Як у 2025 році отримати відстрочку від мобілізації

Відповідних ініціатив немає

Веніславський наголосив, що вже не раз відповідав на питання про зниження мобілізаційного віку констатацією факту: на сьогодні жодних законодавчих ініціатив, спрямованих на зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. у парламенту не зареєстровано.

Все, що обговорюється – політичні дискусії. На моє переконання, як депутата народного, вони навряд чи знайдуть підтримку у нашому комітеті та в парламенті в цілому,

– наголосив він.

Раніше писали про те, що зниження мобілізаційного віку – вимога партнерів України. Однак відповідь залишається незмінною: знижувати вік призову до війська не планують.

В Україні чоловіків віком 18-25 років не мобілізують через законодавчі обмеження, вони можуть піти до армії лише за власним бажанням. Законопроєкт, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років, прийнятий Верховною Радою.