В одному з міст України повістки розноситимуть чиновники та представники ОСББ

У Вінниці запускають мобільні групи для вручення повісток під час мобілізації. До їхнього складу увійшли представники ТЦК, поліції, старости та працівники ОСББ.

У місті вже є понад 20 таких груп і вони працюватимуть за місцем проживання військовозобов’язаних. Відповідне розпорядження видав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Що відомо про мобільні групи?

У Вінниці сформували понад 20 мобільних груп, які займатимуться врученням повісток.

До їхнього складу увійшли:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

працівники поліції;

старости та чиновники;

представники органів місцевого самоврядування;

працівники ОСББ та житлово-комунальних структур.

Очікується, що ці групи працюватимуть безпосередньо за адресами проживання військовозобов’язаних громадян.

У випадку, якщо військовозобов’язаного не буде вдома, або він відмовиться отримати повістку, члени мобільної групи складатимуть відповідний акт.

Після цього інформацію одразу передаватимуть керівництву. Такі дії фіксуватимуть як підтвердження спроби вручення документа.

Як зазначають у місцевій владі, створення мобільних груп має допомогти покращити процес оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації.

Залучення представників різних структур має забезпечити контроль за процедурою та допомогти швидше вручати повістки за місцем проживання громадян.

Що відомо про реформу мобілізації в Україні?