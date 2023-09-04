Детальніше про це – розповіла адвокатка Катерина Аніщенко. За її словами, зараз РАЦСи активніше повідомляють військкомати про те, що той чи інший громадянин розлучився або одружився.

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Чи вручають повістки одразу після весілля і розлучення

Як розповіла юристка, інформація про народження, смерть, зміну імені або прізвища, цивільного стану завжди була в реєстрах актів цивільного стану.

До мене зверталися клієнтки, які хотіли розлучитися, а чоловіки просили відкласти це питання. Бо їх тоді, мовляв, відразу відправлять на фронт. Але як це відбувається насправді? Наприклад, якщо розлучення відбувається через суд, одне таке рішення направляється жінці, друге – чоловіку, а третє – до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСів). Ці органи мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану,

– пояснила Аніщенко.

Так, коли суд виносить постанову про розлучення, то в реєстр актів цивільного стану вносять дані про зміну цивільного стану. Обов'язок направляти ці дані до районного ТЦК у РАЦСів був ще до повномасштабного вторгнення.

"Але до війни це могли робити, а могли й не робити. Відповідальності директора РАЦСу за невідправку даних не було передбачено. А зараз цю ситуацію взяли на контроль, і РАЦСи активніше повідомляють військкомати про те, що той чи інший громадянин розлучився або одружився. Але це не означає, що йому відразу надішлють повістку. Це не має причинно-наслідкового зв'язку", – наголосила адвокатка.

Кому можуть вручити повістку вдруге

Повістки можуть вручати повторно: