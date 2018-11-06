6 листопада відбудеться фінал революційного проекту "Модель XL" на телеканалі "1+1" о 21:45. Лише одна з трьох фіналісток 2 сезону шоу здобуде перемогу та отримає титул найкращої plus-size моделі в Україні.

Серед 15 учасниць проекту для пишнотілих моделей залишилось лише 3 фіналістки, які після важких тижнів навчань та випробувань змогли довести, що вони заслуговують на перемогу. Наталка Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок змагатимуться за титул найкращої моделі plus-size та в разі перемоги отримають фотозйомку і прикрасять обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди Парижі.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікаватись, хто, на думку глядачів шоу, зможе отримати заслужену перемогу в 2 сезоні проекту "Модель XL".