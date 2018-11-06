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      Хто переможе в проекті "Модель XL" 2 сезон? Ваша думка

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      "Модель XL" 2 сезон: опитування
      "Модель XL" 2 сезон: опитування / 24 Канал

      6 листопада відбудеться фінал революційного проекту "Модель XL" на телеканалі "1+1" о 21:45. Лише одна з трьох фіналісток 2 сезону шоу здобуде перемогу та отримає титул найкращої plus-size моделі в Україні.

      Серед 15 учасниць проекту для пишнотілих моделей залишилось лише 3 фіналістки, які після важких тижнів навчань та випробувань змогли довести, що вони заслуговують на перемогу. Наталка Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок змагатимуться за титул найкращої моделі plus-size та в разі перемоги отримають фотозйомку і прикрасять обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди Парижі. 

      Читайте також: "Модель XL" 2 сезон: що відомо про фіналісток шоу

      Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікаватись, хто, на думку глядачів шоу, зможе отримати заслужену перемогу в 2 сезоні проекту "Модель XL".

       

       

      Теги: LifeStyle Новини України Мода Опитування 24
      Джерело: 24 Канал
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