Модний бренд Vetements випустив сукню для дівчини "Людини-павука"

Швейцарський бренд одягу Vetements створив ексклюзивну сукню для дівчини героя коміксів Marvel Людини-павука. Сексуальна червона-сукня стане справжньою знахідкою для фанаток Спайдермена.

Про це повідомляє видання Hypebae.

Вечірня міні-сукня, натхненна костюмом вигаданого супергероя Майзла Моралеса (Людини-павука), коштує 980 доларів. Обтягуюче плаття також містить крихітні біло-сині принти Спейдермена і фірмові написи. Головною особливістю сукні є рукави, які переходять в рукавички та комір-стійка.

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Свого часу в екранізації коміксу про Людину Павука головну роль зіграли більше 10 голлівудських акторів. Одні з останніх: Том Холланд, Ендрю Гарфілд, Тобі Магвайр, Дрейк Белл та інші. Роль дівчини супергероя з оригінальних коміксів Гвен Стейсі також втілили такі актриси як Емма Стоун, Брайс Говард, Лесі Шаберт та Аллісон Адамс.