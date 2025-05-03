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Що відомо про можливу атаку на Мурманськ 3 травня

Російське міноборони повідомило, буцімто їхня протиповітряна оборона увечері 3 травня знищила два безпілотники – над Бєлгородською та Мурманською областями.

"Ще три дрони в суботу ввечері також було ліквідовано над Мурманською областю", – цитують міноборони агресора російські ЗМІ.

Місцеві пабліки або замовчують вибухи в місті чи області (вони скаржаться на погоду та готуються до параду 9 травня), або цитують оборонне відомство.

Як далеко Мурманськ від України і що там виробляють

Мурманськ на березі Баренцевого моря – одне з найбільш північних міст Росії. Це один із центрів Баренцевого Євро-Арктичного регіону й одне з найбільших міст Арктики, найпівнічніший з адміністративних центрів суб'єктів Російської Федерації.

Також Мурманськ – один із найбільших портів Росії і єдиний у Росії порт за полярним кругом, який не замерзає.

Показуємо Мурманськ на карті Росії

Відстань від України до Мурманська – 1 926,79 кілометра по прямій.

Це не перша атака на Мурманськ