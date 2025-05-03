24 Канал зібрав деталі.
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Що відомо про можливу атаку на Мурманськ 3 травня
Російське міноборони повідомило, буцімто їхня протиповітряна оборона увечері 3 травня знищила два безпілотники – над Бєлгородською та Мурманською областями.
"Ще три дрони в суботу ввечері також було ліквідовано над Мурманською областю", – цитують міноборони агресора російські ЗМІ.
Місцеві пабліки або замовчують вибухи в місті чи області (вони скаржаться на погоду та готуються до параду 9 травня), або цитують оборонне відомство.
Як далеко Мурманськ від України і що там виробляють
Мурманськ на березі Баренцевого моря – одне з найбільш північних міст Росії. Це один із центрів Баренцевого Євро-Арктичного регіону й одне з найбільших міст Арктики, найпівнічніший з адміністративних центрів суб'єктів Російської Федерації.
Також Мурманськ – один із найбільших портів Росії і єдиний у Росії порт за полярним кругом, який не замерзає.
Показуємо Мурманськ на карті Росії
Відстань від України до Мурманська – 1 926,79 кілометра по прямій.
Це не перша атака на Мурманськ