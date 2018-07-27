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МОК розкритикував "закон Родченкова" про допінг

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МОК розкритикував "закон Родченкова"
МОК розкритикував "закон Родченкова"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розкритикував законопроект про боротьбу з допінгом, внесений до конгресу США в середині червня.

Пакет заходів, покликаний захистити американських спортсменів від наслідків порушення їх суперниками антидопінгових правил, був названий "законом Родченкова".

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В офіційній заяві від МОК наголошується, що закон може торкнутися і нашкодити Національним олімпійським комітетам інших країн і їх атлетам, повідомляє Insidethegames.

Викликає побоювання те, що законопроект може торкнутися представників усіх 206 Національних олімпійських комітетів, які є членами МОК. Введення кримінальної відповідальності в США проти порушників з інших країн виглядає дивним. Що стосується боротьби з корупцією в спорті, то ми з радістю будемо бачити представників уряду США в Міжнародному партнерстві проти корупції в спорті, в рамках якого МОК співпрацює спільно з урядами Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Австралії, ООН, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до даного законопроекту, за умисне виробництво, поширення і використання допінгу на всіх великих міжнародних змаганнях, в яких беруть участь американські спортсмени і команди, може бути введена кримінальна відповідальність і штраф в розмірі до $ 1 млн.

Крім того "закон Родченкова" передбачає захист інформаторів від переслідування і надає США право на отримання доказів із зарубіжних джерел.

Теги: Новини спорту Допінг
Джерело: 24 Канал
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