Щоб не залежати від Росії: Молдова зберігатиме газ в Україні
Молдовська газотранспортна компанія "Молдовагаз" прийняла рішення зберігати газ в українських сховищах. Вже до кінця осені буде закачано близько 100 мільйонів кубометрів газу.
Отже, Україна стає гарантом регіональної енергетичної безпеки сусіда. Про це написав у Facebook глава Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон.
Важливо Молдова планує купувати газ в України замість Росії
Питання створення запасу газу для Молдови в Україні ми почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність щодо продовження транзиту, – зазначив він.
За словами Макогона, Молдові вигідно зберігати безпосередньо в Україні такий запас газу, який гарантує енергетичну безпеку держави і знизить її залежність від постачальника (Росії).
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У "Молдовагаз" також повідомили, що наразі вже почали закачувати до України на зберігання природний газ через Трансбалканський коридор. Від 1,5 до 3 мільйонів кубометрів газу в українські сховища буде передаватися щодня. Молдова планує за необхідності використовувати ці запаси газу зимою.
Контекст:
- ГТС України – одна з найбільших в Європі. 13 підземних сховищ газу можуть зберігати понад 32 млрд кубометрів блакитного палива.
- За останніми даними, за перші 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 мільярда кубічних метрів газу, відповідно до нової транзитної угоди.
- Після запуску "Турецького потоку" Україна майже повністю втратила транзит з Росії у Туреччину, Грецію і Болгарію.