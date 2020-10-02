Молдовська газотранспортна компанія "Молдовагаз" прийняла рішення зберігати газ в українських сховищах. Вже до кінця осені буде закачано близько 100 мільйонів кубометрів газу.

Отже, Україна стає гарантом регіональної енергетичної безпеки сусіда. Про це написав у Facebook глава Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Важливо Молдова планує купувати газ в України замість Росії

Питання створення запасу газу для Молдови в Україні ми почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність щодо продовження транзиту, – зазначив він.

За словами Макогона, Молдові вигідно зберігати безпосередньо в Україні такий запас газу, який гарантує енергетичну безпеку держави і знизить її залежність від постачальника (Росії).

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У "Молдовагаз" також повідомили, що наразі вже почали закачувати до України на зберігання природний газ через Трансбалканський коридор. Від 1,5 до 3 мільйонів кубометрів газу в українські сховища буде передаватися щодня. Молдова планує за необхідності використовувати ці запаси газу зимою.

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