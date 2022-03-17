Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що 16 березня було викрито черговий факт спроби незаконного перетину кордону. Двоє чоловіків намагались незаконно переправитись до Молдови на гумовому човні. Таким чином вони хотіли уникнути законного призову на військову службу.

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У повідомленні йдеться про те, що чоловіки звернулись до громадянина Молдови, який мав переправити їх через Дністер. "Організатор" оцінив свої послуги у 14 000 доларів.

Громадянина Молдови вже затримано, а кошти вилучено. Щодо українців складено адмінпротоколи. Після завершення досудових дій їх буде передано Могилів-Подільський РТЦК та СП для забезпечення призову на військову службу.

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