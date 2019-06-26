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      Молишся і тягнеш носилки: що роблять військові капелани на фронті

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      Військові капелани на фронті
      Військові капелани на фронті / zaxid.net

      На Яворівському полігоні, що на Львівщині, розпочалися навчання військових капеланів. Вони, як і військові, вчаться копати окопи, будувати бліндажі та надавати першу допомогу в умовах війни. Щоправда, зброї в руках у капеланів немає.

      На перший погляд, військові навчання капеланів майже нічим не відрізняються від звичайних військових навчань. Бійці у камуфляжі впевнено тримаються на БТРі, щоправда, у руках немає зброї.

      Читайте також: Окупанти обстріляли позиції "Азову": українські захисники дали гідну відсіч

      Усі чоловіки – військові капелани різних християнських конфесій: від православних до протестантів. Уподовж десяти днів 60 капеланів із бригад Збройних сил отримують навички, потрібні для перебування на фронті. Щоправда, головне правило навчань – самому не стріляти.

      Ніхто не знає, куди його Господь покличе, де він буде працювати. Наприклад, я до 37 років і уявити не міг, що пов'яжу себе з армією. Ми любимо Бога та Україну. І сьогодні саме російська агресія покликала нас на схід,
      – заявив військовий капелан 19 ракетної бригади Даниїл Тарнавський.

      Однак багатьом капеланам доводилось бачити все, що відбувається на навчаннях, в реальному житті, на справжній війні. 


      Військові навчання капеланів

      Доводилося дуже швидко однією рукою тримати крапельницю, іншою – носилки. А ще хлопці питали: "Чому так сталося? Чому кращі загинули?". То ти маєш ще молитися і носилки тягати,
      – згадав військовий капелан 93 бригади Максим Чебан.

      Загалом такі навчання для вірян проводять вже втретє за останні два роки. До слова, офіційно в армії нараховують майже півтори сотні священиків.

      Дивіться відео: чим займаються капелани на війні

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Війна Релігія
      Джерело: 24 канал
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