Молишся і тягнеш носилки: що роблять військові капелани на фронті

На Яворівському полігоні, що на Львівщині, розпочалися навчання військових капеланів. Вони, як і військові, вчаться копати окопи, будувати бліндажі та надавати першу допомогу в умовах війни. Щоправда, зброї в руках у капеланів немає.

На перший погляд, військові навчання капеланів майже нічим не відрізняються від звичайних військових навчань. Бійці у камуфляжі впевнено тримаються на БТРі, щоправда, у руках немає зброї.

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Усі чоловіки – військові капелани різних християнських конфесій: від православних до протестантів. Уподовж десяти днів 60 капеланів із бригад Збройних сил отримують навички, потрібні для перебування на фронті. Щоправда, головне правило навчань – самому не стріляти.

Ніхто не знає, куди його Господь покличе, де він буде працювати. Наприклад, я до 37 років і уявити не міг, що пов'яжу себе з армією. Ми любимо Бога та Україну. І сьогодні саме російська агресія покликала нас на схід,

– заявив військовий капелан 19 ракетної бригади Даниїл Тарнавський.

Однак багатьом капеланам доводилось бачити все, що відбувається на навчаннях, в реальному житті, на справжній війні.



Військові навчання капеланів

Доводилося дуже швидко однією рукою тримати крапельницю, іншою – носилки. А ще хлопці питали: "Чому так сталося? Чому кращі загинули?". То ти маєш ще молитися і носилки тягати,

– згадав військовий капелан 93 бригади Максим Чебан.

Загалом такі навчання для вірян проводять вже втретє за останні два роки. До слова, офіційно в армії нараховують майже півтори сотні священиків.

Дивіться відео: чим займаються капелани на війні