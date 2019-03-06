Молодь Вінниччини підтримала Юлію Тимошенко: підписано Меморандум про співпрацю

Кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко підписала Меморандум про співпрацю з лідерами 15 молодіжних, студентських та спортивних громадських організацій Вінниччини.

Документ передбачає консолідацію зусиль для запровадження нової молодіжної політики, участі молоді у процесі ухвалення рішень з питань формування та реалізації молодіжної політики в Україні, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Чіткий план дій для досягнення цих цілей прописаний у Новому курсі, ініційованому Юлією Тимошенко та розробленому разом із молоддю.

Зокрема, стратегія розбудови цього напряму передбачатиме, забезпечення молодих людей робочим місцем і запровадження в Україні системи мікрокредитування.

За словами лідера "Батьківщини", молодь, яка хоче мати свій бізнес, повинна отримати довгострокові мікрокредити без застави під 3% річних під готовий бізнес-план.

Також нова молодіжна політика неможлива без спрощеної системи іпотечного кредитування, переконана голова партії. Йдеться про заміну непосильного для родини першого внеску (25-30%) спеціальним страхуванням ризиків. Кредити будуть довгостроковими – від 10-15 і більше років, щоб щомісячні виплати не руйнували бюджетів родин, та під 3% річних, а не абсурдні 20%, як є зараз.

Відновлення допомоги при народженні дитини, яка була за часів прем’єрства Тимошенко, також сприятиме створенню для молоді гідних умов життя: допомога на першу дитину становитиме 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, а на третю і більше – 150 тис. грн.

Нова влада робитиме ставку на освіту та інновації, запевнила лідер "Батьківщини".

У Новому курсі наука та освіта визначені як пріоритет розвитку України. Це означає, що фінанси та організаційні зусилля держави будуть спрямовані в цю сферу. І ми отримаємо гарний результат,

– наголосила кандидат у Президенти України, зауваживши, що робить ставку на молодь при переході на інноваційну економіку.

Зокрема, стратегія Юлії Тимошенко передбачатиме гарантії безкоштовної вищої освіти для сумлінних і успішних студентів. Підвищення стипендії, якісні умови проживання та підвищення зарплат нашим освітянам, принаймні до рівня Польщі, – це також стане невід’ємною частиною для залучення талановитих людей в країну.

Присутній на зустрічі віце-президент "Футбольної асоціації студентів Вінницької області" Валерій Комар зазначив, що у Вінниці є потужна команда "Батьківщини молодої", є громадські організації, які підтримують Юлію Тимошенко.

"У вас багато напрацювань, як увімкнути зелене світло для молоді майбутнього. Ми зробимо все можливе для вашої перемоги і, коли ви станете президентом, все втілимо в життя", – підсумував він.