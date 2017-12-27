Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

Анастасію Дєєву було призначено заступницею міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції 26 жовтня 2016 року. За словами тодішнього радника МВС Антона Геращенка, вона мала допомогти міністру "своїми знаннями, досвідом і чарівністю".

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Згодом через призначення Дєєвої в Україні розгорівся скандал – багатьом не подобався її вік (на той час 24 роки). Також масла у вогонь підлили і пікантні фото, що потрапили до мережі. Крім того, з’ясувалося, що Дєєва почала працювати в МВС без відповідного конкурсу.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, 27 грудня 2017 року, Кабмін прийняв її відставку, передають "Українські новини".

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на останньому засіданні уряду.

"Дєєву звільнили за власним бажанням", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, відповідно до декларації, за 2016 рік заступниця Авакова заробила 630 895 гривень. Ширилися чутки і про її подвійну зарплату. Наприкінці квітня 2017 року Анастасія Дєєва отримала орден "Жінка.Мир.Безпека".