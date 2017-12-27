17:01
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку

13:42, сьогодні 1830 Читать новость на русском
Анастасія Дєєва
Анастасія Дєєва / 24 Канал

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

Анастасію Дєєву було призначено заступницею міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції 26 жовтня 2016 року. За словами тодішнього радника МВС Антона Геращенка, вона мала допомогти міністру "своїми знаннями, досвідом і чарівністю".

Читайте також екслюзивне інтерв'ю: Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны

Згодом через призначення Дєєвої в Україні розгорівся скандал – багатьом не подобався її вік (на той час 24 роки). Також масла у вогонь підлили і пікантні фото, що потрапили до мережі. Крім того, з’ясувалося, що Дєєва почала працювати в МВС без відповідного конкурсу.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, 27 грудня 2017 року, Кабмін прийняв її відставку, передають "Українські новини".

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на останньому засіданні уряду.

"Дєєву звільнили за власним бажанням", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, відповідно до декларації, за 2016 рік заступниця Авакова заробила 630 895 гривень. Ширилися чутки і про її подвійну зарплату. Наприкінці квітня 2017 року Анастасія Дєєва отримала орден "Жінка.Мир.Безпека".

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Павло Розенко Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
сьогодні, 14:57 Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
Олексій Чибісов 2220
Бойовики вирішили штучно збільшувати кількість заручників
сьогодні, 14:00 Бойовики вирішили штучно збільшувати кількість заручників
Дмитро Снєгирьов 2370
Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
сьогодні, 13:42 Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
1830
Розпочався обмін заручниками з терористами
сьогодні, 15:52 Розпочався обмін заручниками з терористами "ДНР"
973
Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
сьогодні, 14:51 Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
2531
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Lexus протаранив зупинку громадського транспорту в Тернополі: є постраждалі
 12 грудня , 14:48
Канада хоче зняти обмеження на торгівлю зброєю із Україною, – Трюдо
 23 вересня , 15:50
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня , 11:25
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук