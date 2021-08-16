Дружина Павлова у той час відпочивала на морі. Мер упродовж тривалого часу не виходив на зв'язок, тому жінка забила на сполох.

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Вона попросила перевірити, чи з чоловіком усе добре. Тіло Павлова на веранді будинку у селі Вільна виявила помічниця політика.

Син мера мешкає окремо від батька, тому Павлов перебував в оселі сам.

Зауважте! Сусідка мера розповіла, що у день його загибелі не чула пострілу. Окрім того, біля будинку політика жінка не бачила нікого підозрілого.

Загибель Павлова: головне