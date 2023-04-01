Експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в інтерв'ю 24 Каналу розповів, скільки людей приїхали в Монголію з Росії.

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Скільки людей приїхали у Монголію з Росії

Коли диктатор Путін оголосив мобілізацію, Цахіагійн Елбегдорж закликав монголів, які проживали в Росії, повертатися додому. Повернулись додому дуже багато людей. А разом з ним й етнічні росіяни.

Коли Путін оголосив мобілізацію, я був у Монголії й зробив відеозвернення. Я закликав тих монголів, які жили в Росії, повернутися на батьківщину. Ми були готові прийняти їх з відкритими обіймами, я казав – не йдіть на війну, не вбивайте українців. Приїжджайте, втікайте з Росії. Я не знаю точної статистики, але, як казали, до Монголії повернулися від 10 до 50 тисяч людей. І це були не лише етнічні монголи, а також і росіяни,

– сказав він.

Він зауважив, що в Монголії вони почали вчити монгольську мову та працювати. Також через Монголію вони отримали змогу вибратися в інші країни, наприклад, в Таїланд чи інші країни, де не потрібна віза.

І я кажу – якщо в результаті цього є хоча б одна людина, яка не пішла зі зброєю проти України, то це наш внесок у мир. Якщо цих людей тисяча або ж 10 тисяч – то це великий внесок. Я завжди їх питаю – навіщо ви стріляєте в українців, вони мають право жити у своїй країні,

– додав Цахіагійн Елбегдорж.

Путін використовує нацменшини, як гарматне м'ясо

Експрезидент Монголії зауважив, що Кремль використовує етнічні меншини як гарматне м'ясо. Коли Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, то вона не була така відчутна у великих містах, таких як Москва чи Санкт-Петербург. Проте у віддалених регіонах примусова мобілізація була доволі активною.

Також переважна більшість загиблих росіян на війні є саме етнічні меншини: буряти, тувинці, калмики. За етнічною ознакою вони монголи.

В Україні Кремль вбиває українців, а в Росії нищить нацменшини. Це звичайні етнічні чистки, воєнний злочин,

– сказав він.