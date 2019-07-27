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      Морські піхотинці навчали школярів основ військової справи: фото, відео

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      У Черкасах школярів тренували справжні морські піхотинці – бійці 503 батальйону розробили особливу програму для молоді.

      Для них створили усе, як у війську – спецоперації, бій та захоплення. У таких навчаннях наважились випробувати себе чотири десятки школярів.

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      За легендою, доки юні морські піхотинці відбивали атаку імпровізованого противника, у лісі – на їхній табір напали терористи. Тому бійці влаштували спецоперацію.

      Спочатку із човна десантувалася маневерена група "Альфа".

      Як спецпідрозділ ми рушили по річці на човні, щоб визволити табір, поки наші побратими штурмували вхід у нього,
      – розповів учасник похідного юнацького вишколу морської піхоти Вадим Доля.

      Замість пострілів, хлопці кидали петарди. Також задимлюють територію, щоб приховати пересування спецбійців.

      Терористів зіграли інструктори та морпіхи. Вони оборонялися до останнього, але врешті їх оточили і взяли у полон їхні вихованці. Випробували себе 4 десятки школярів з усієї України. Навчати молодь приїхали бійці 503 окремого батальйону морської піхоти.

       

       

      В основі програми мінімум аудиторної теорії і максимум польових навчань. Хто не здасться та витримає тиждень вишколу – у серпні поїде на військову муштру у Маріуполь в 503 батальйон морської піхоти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Черкас Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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