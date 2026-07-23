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24 Канал Головні новини У Московській області розбився військовий літак Су-57, – росЗМІ
23 липня, 13:30
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Оновлено - 13:51, 23 липня

У Московській області розбився військовий літак Су-57, – росЗМІ

Тетяна Бабич

У четвер, 23 липня, у Підмосков'ї сталася авіатроща. Там розбився військовий літак. Попередньо, екіпаж катапультувався.

Про це пишуть російські медіа.

Що відомо про авіатрощу?

Повідомляється, що літак Су-57 упав посеред поля неподалік від Звенигорода. Борт рухнув в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

За словами місцевих, пілоти нібито змогли відвести літак далі від житлових будинків, у поле. Екіпаж, як пишуть ЗМІ, зміг катапультуватися. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Літак упав, парашут був неподалік. Ми фактично все бачили на власні очі. Точно катапультувалися, але наскільки вони вціліли, не знаю,
цитує місцевих Astra.

Вороже Міноборони падіння винищувача поки не коментувало.


Місце падіння винищувача між населеними пунктами Шихово та Лукіно / Фото з мережі

Довідка. Су-57 – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Його серійне виробництво розпочали у 2019 році, а на озброєнні ЗС РФ літак перебуває з 2020-го. Орієнтовна вартість одного винищувача – 35 – 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 15 червня розбився російський бомбардувальник Ту-22М3. Він також виконував навчально-тренувальний політ, сталося це поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпаж знову ж таки встиг катапультуватися та вижити. 

Літак упав на березі Ангари, після чого спалахнула масштабна пожежа. Ймовірною причиною аварії називають відмову двигуна. У Міноборони Росії підтвердили катастрофу під час заходу на посадку та заявили, що літак летів без боєкомплекту. 

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