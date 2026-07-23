У Московській області розбився військовий літак Су-57, – росЗМІ

У четвер, 23 липня, у Підмосков'ї сталася авіатроща. Там розбився військовий літак. Попередньо, екіпаж катапультувався.

Про це пишуть російські медіа.

Що відомо про авіатрощу?

Повідомляється, що літак Су-57 упав посеред поля неподалік від Звенигорода. Борт рухнув в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

За словами місцевих, пілоти нібито змогли відвести літак далі від житлових будинків, у поле. Екіпаж, як пишуть ЗМІ, зміг катапультуватися. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Літак упав, парашут був неподалік. Ми фактично все бачили на власні очі. Точно катапультувалися, але наскільки вони вціліли, не знаю,

– цитує місцевих Astra.

Вороже Міноборони падіння винищувача поки не коментувало.



Місце падіння винищувача між населеними пунктами Шихово та Лукіно / Фото з мережі

Довідка. Су-57 – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Його серійне виробництво розпочали у 2019 році, а на озброєнні ЗС РФ літак перебуває з 2020-го. Орієнтовна вартість одного винищувача – 35 – 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 15 червня розбився російський бомбардувальник Ту-22М3. Він також виконував навчально-тренувальний політ, сталося це поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпаж знову ж таки встиг катапультуватися та вижити.

Літак упав на березі Ангари, після чого спалахнула масштабна пожежа. Ймовірною причиною аварії називають відмову двигуна. У Міноборони Росії підтвердили катастрофу під час заходу на посадку та заявили, що літак летів без боєкомплекту.