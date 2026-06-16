Москва у вогні: що було уражено на найбільшому НПЗ російської столиці

Вранці 16 червня "добрі" дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Москви. Він розташований у районі Капотня.

Це один із небагатьох промислових об’єктів, які залишилися в межах Москви. Що саме уражено на Московському НПЗ, розповіли у "КіберБорошні".

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Що було атаковано на НПЗ у Москві?

На Московському НПЗ у Капотні було уражено ЕЛОУ-АВТ-6. Це ключова промислова установка для первинної переробки сирої нафти. Від неї значною мірою залежить робота всього підприємства.

Капотненський НПЗ є основним постачальником пального для російської столиці. Там переробляють близько 11 мільйонів тонн нафти на рік. Він забезпечує приблизно 40% потреб Москви в бензині та близько 50% – у дизелі.

Атака на НПЗ у Москві: дивіться відео

Осінтери встановили, що для ураження було застосовано комбінацію різних засобів, а саме FP-1, "Лютий" та, ймовірно, "Січень" або інший БпЛА "DAR-форми".

За допомогою системи OCHI AI у "КіберБорошні" показали, як ранок 16 червня пройшов для мешканців московського регіону.

Як москвичі зустріли 16 червня: дивіться відео

На кадрах видно, як мешканці російської столиці коментували моменти вибухів та дякували "буржуазному класу за щасливе майбутнє".

До слова, наслідки удару по Московському НПЗ наразі складно оцінити, але у перспективі систематичні атаки можуть значно вплинути на забезпечення столичного регіону Росії нафтопродуктами, зауважив у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко.