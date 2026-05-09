У Москві стартував парад перемоги, який дозволив Зеленський

У суботу, 9 травня, у Москві стартував парад перемоги. На Красні площі зібралися представники російської еліти та запрошені гості.

Що відомо про парад, який стартував у Росії?

9 травня на Красній площі у Москві стартував парад у відзначення 81-річчя Перемоги. Російський диктатор прибув на місце проведення та зайняв місце поруч з ветеранами.

Поруч з Путіним сидять президенти Білорусі та Казахстану – найближчі союзникм з ОДКБ. Праворуч від Лукашенка сидить його син Микола. Відомо, що вперше парадом у Росії командує Головнокомандувач Сухопутними військами ЗС Росії Андрій Мордвічов.