"Мотор" зазнав чергової поразки у гандбольній Лізі чемпіонів
Запорізький "Мотор" незважаючи на яскраву гру Айденаса Малашінскаса, який закинув 10 м'ячів і віддав безліч результативних передач, не зміг уникнути поразки від словенського "Цельє" в 6-му турі Ліги чемпіонів.
"Цельє" – "Мотор" 33:28 (18:14)
Ключовою в поразці запорізької команди стала перша половина зустрічі. "Цельє" обіграло "Мотор" з різницею в чотири м'ячі, що українській команді було важко відіграти.
Читайте також: Гандбол: збірна України здобула важливу перемогу у відборі на Євро-2020
Другу половину зустрічі запоріжці провели краще. Однак і в ній здобути перемогу не вдалося.
Наступний матч у Лізі чемпіонів для "Мотора" буде домашнім – запорожці 11 листопада приймуть "Нант".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Вісенте Дель Боске оприлюднив попередню заявку збірної Іспанії11 травня 2010 , 11:00
Кубок Гагаріна: "Трактор" скоротив відставання від "Динамо"15 квітня 2013 , 23:53 1
Хонда попрощався "кислою" гримасою, Бразилія - фаворит у букмекерів7 грудня 2013 , 15:54
Рібері оголосив про закінчення міжнародної кар'єри13 серпня 2014 , 19:40