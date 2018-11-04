"Мотор" зазнав чергової поразки у гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький "Мотор" незважаючи на яскраву гру Айденаса Малашінскаса, який закинув 10 м'ячів і віддав безліч результативних передач, не зміг уникнути поразки від словенського "Цельє" в 6-му турі Ліги чемпіонів.

"Цельє" – "Мотор" 33:28 (18:14)

Ключовою в поразці запорізької команди стала перша половина зустрічі. "Цельє" обіграло "Мотор" з різницею в чотири м'ячі, що українській команді було важко відіграти.

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Другу половину зустрічі запоріжці провели краще. Однак і в ній здобути перемогу не вдалося.

Наступний матч у Лізі чемпіонів для "Мотора" буде домашнім – запорожці 11 листопада приймуть "Нант".

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