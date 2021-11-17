Речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка уточнив, що аналіз проводився на вміст етилового спирту.

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Доля п'яного поліцейського залежить від стану потерпілого

За словами посадовця, питання повідомлення про підозру поліцейському вирішуватимуть після оцінки стану іншого водія, який зазнав травм через аварію. Зараз цей чоловік перебуває в лікарні.

Що загрожує правоохоронцю

Наразі справу про моторошну аварію з перекиданням розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ними у стані сп'яніння. За це передбачено ув'язнення строком до трьох років та позбавлення водійських прав на 3 – 5 років. Слідчі призначили низку експертиз, які тривають і досі.

Деталі резонансної аварії