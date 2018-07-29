Моторошна ДТП на трасі Львів – Тернопіль: у лобовому зіткненні загинули водії
На Львівщині поблизу села Чижиків Пустомитівського району зіткнулися два легкові автомобілі. Водії загинули на місці аварії.
Смертельна ДТП сталася у суботу, 28 липня.
Читайте також: На Рівненщині автомобіль вилетів на узбіччя і збив жінку з двома дітьми
До місця виклику негайно виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники. Внаслідок ДТП 2 особи (водії) загинули на місці події,
– повідомляють у ДСНС.
Рятувальники за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента деблокували загиблих з автомобілів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Прокуратура Чернігівської області спростовує захоплення ОДА радикалами28 січня 2014 , 00:31
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
"Реал" - "Атлетіко": стали відомі стартові склади28 травня 2016 , 20:47
УЄФА заборонив футболістам святкувати з дітьми на Євро-20166 липня 2016 , 12:12