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Моторошна ДТП на трасі Львів – Тернопіль: у лобовому зіткненні загинули водії

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ДТП на трасі Львів – Тернопіль
ДТП на трасі Львів – Тернопіль / Фото прес-служба ДСНС

На Львівщині поблизу села Чижиків Пустомитівського району зіткнулися два легкові автомобілі. Водії загинули на місці аварії.

Смертельна ДТП сталася у суботу, 28 липня.

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До місця виклику негайно виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники. Внаслідок ДТП 2 особи (водії) загинули на місці події,
повідомляють у ДСНС.

Рятувальники за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента деблокували загиблих з автомобілів.

 

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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