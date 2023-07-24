Звісно, доволі скоро Гаяна, власниця торгової точки, уже просила вибачення на камеру волонтера Володимира Міщука. Але й то не змогла зробити, як слід.

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Побажала смерті за зауваження

Натомість вона почала не лише виправдовувати свій неприпустимий вчинок "нервовим зривом", а й агресивно відстоювати нібито своє право розмовляти російською. Зауважимо, що через що у жінки стався "нервовий зрив" – незрозуміло. Адже за її ж словами під час конфлікту її у магазині навіть не було. Натомість їхні слова їй передали.

Та й слова військових абсолютно не тягнуть на такі, за що б можна було бодай одне криве слово у їхній бік промовити. Гнів власниці торгової точки викликала рекомендація змінити цінники, щоб бізнес не закрився.

Це просто якесь знущання! Наші люди, українці, кажуть, що нікого не чіпають за російську мову, а тут – змініть цінники на українські. В нас свобода слова в Україні!

– підкреслила Гаяна.

Однак підприємиця, вочевидь, забула, що згідно з законодавством бізнес в Україні повинен вестися українською мовою. І свобода слова до цінників стосунку не має.

Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з мирними людьми. Ті, які приходять і дозволяють собі за формою робити недостойні речі. Вони приходять і знущаються з людей за російську мову,

– намагалася виправдатися підприємиця.

"А ось російськомовні військові!.."

Після таких виправдовувань себе, жінка взялася виправдовувати й своє право розмовляти російською. При цьому з її пояснень частково можна скласти бінго з кліше.

Так, окрім свободи слова Гаяна пригадала захисників, які воюють проти агресора й разом з тим розмовляють російською. До чогось вона згадала й росіян, які перейшли на бік України й також перебувають на передовій.

Російським солдатам, які воюють за нашу країну, їм можна? А людям, які вже не витримують? Людей б'ють на вулицях! Яке мають право хлопці розповідати мені, якою мовою говорити?

– сказала Гаяна.

І після таких звинувачень військових, яких вона ж за зауваження відправила на міни, Гаяна визнала, що її слова були недоречними та "шкодує" за сказане. Однак чи шкодує через те, що не мала так висловлюватися в бік захисників України, чи через те, що у результаті її вчинок набув розголосу – невідомо.

Як жінка намагалася не так просити вибачення, як виправдовуватися: відео