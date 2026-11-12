Завдання, які ШІ може робити за вас вже сьогодні: як створити віртуальну команду помічників

Справжня революція починається тоді, коли AI перестає бути окремим застосунком і стає частиною того, як ми працюємо, навчаємося, створюємо продукти, ухвалюємо рішення та організовуємо власне життя. Для мене це вже не теорія. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Від великих команд до власної екосистеми проєктів

Шість років я працювала заступницею міністра цифрової трансформації України. Ми запускали цифрові продукти, освітні програми, розвивали підприємництво та міжнародні партнерства. За кожним великим результатом стояли команди, складні процеси й величезна кількість координації.

Сьогодні в моєму житті інший етап. Я розвиваю власні бізнеси, консультую уряди, міжнародні організації та технологічні компанії, працюю з AI, інноваціями й робототехнікою. Пишу книжку, створюю контент, розвиваю дитячий бренд. І водночас я мама чотирирічного сина.

На перший погляд, ці напрями дуже різні. Але мене завжди цікавило майбутнє: як технології змінюють держави, бізнес, освіту та наше повсякденне життя.

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Раніше для одночасного розвитку такої кількості проєктів мені знадобилася б значно більша команда. Сьогодні частину роботи я можу делегувати штучному інтелекту. І саме тут відчуваю нову свободу: не обмежувати себе однією професійною роллю й не відкладати ідеї до моменту, коли з'являться додаткові ресурси.

Моя invisible workforce: один день із невидимою командою

Я поступово створюю власну invisible workforce – невидиму команду з AI-агентів та інструментів, кожен із яких відповідає за конкретну частину роботи. Це вже значно більше, ніж один чатбот.

Мій ранок починається з аналітики. Perplexity – моя дослідницька команда. Я отримую брифи про новини, дослідження та технологічні тренди у сферах, які мене цікавлять. Замість того, щоб самостійно переглядати десятки джерел, можу одразу перейти до найважливішого, перевірити першоджерела й вирішити, що потребує моєї уваги.

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Мій операційний директор (COO) – Claude. Він допомагає координувати проєкти, структурувати завдання, визначати пріоритети та контролювати наступні кроки. Окремі AI-агенти працюють над підготовкою до зустрічей, редакційними завданнями й аналізом прогресу. Це не заміна реального керівника, а система, яка допомагає не загубитися між десятками паралельних процесів.

Перед переговорами AI допомагає мені досліджувати потенційних партнерів та інвесторів, аналізувати компанії й готувати запитання.

Для складніших завдань я використовую Comet від Perplexity – браузер із вбудованим AI-асистентом. Він дозволяє не просто шукати інформацію, а працювати з відкритими сторінками, порівнювати матеріали та виконувати частину дій у браузері.

Ще один важливий напрям – Computer Use. Це технологія, яка дозволяє AI взаємодіяти з комп'ютерним інтерфейсом: відкривати сторінки, переходити між сервісами, заповнювати форми й виконувати послідовність дій під контролем людини. Фактично ми переходимо від AI, який відповідає на запитання, до AI, який може виконувати частину роботи.

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Протягом дня я перемикаюся між бізнесами, переговорами та творчими завданнями. Під час роботи над книжкою чи колонками AI стає моїм інтелектуальним співрозмовником: допомагає перевірити аргументацію, знайти слабкі місця й подивитися на ідею з іншого боку. А ввечері я можу використати його для планування подорожі, навчання чи пошуку нової гри для сина.

Я не просто ставлю AI запитання, а створюю систему, яка допомагає мені виконувати різні завдання, залишаючи за мною бачення, рішення та відповідальність.

Від ідеї до продукту

Найбільше я відчуваю цю трансформацію у власних підприємницьких проєктах. Наприклад, проєкт "Помпля та друзі" народився з особистого питання: як виховувати дитину, яка житиме у світі штучного інтелекту?

Моєму сину Марсу чотири роки. Для нього можливість голосом попросити технологію створити історію чи зображення – природна частина світу. А я думаю про те, як допомогти йому зберегти допитливість, творчість і самостійність. Так з'явилася ідея дитячого всесвіту, який поєднує паперові книжки, гру та майбутні AI-інструменти для навчання.

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Сьогодні ми використовуємо AI для розвитку концепції, дизайну, маркетингу та роботи над застосунком. Він допомагає швидше перевіряти ідеї, створювати прототипи й ефективніше використовувати ресурси невеликої команди. І саме тут я бачу величезну можливість для жінок.

Щоб спробувати себе в підприємництві, більше не завжди потрібно одразу наймати велику команду. Можна дослідити ринок, створити першу версію продукту, протестувати попит і лише після цього інвестувати більше. AI не гарантує успіху, але він може суттєво знизити вартість першої спроби. А іноді саме можливості спробувати нам найбільше й бракує.

Найважливіше, що потрібно знати про AI, – це контекст

Є одна річ, яку я вважаю фундаментальною для ефективного використання штучного інтелекту. Це контекст. Уявіть, що ви наймаєте нового асистента. Ви ж не очікуєте, що першого дня він знатиме ваші пріоритети, професійні цілі, стиль комунікації та спосіб ухвалення рішень. З AI працює той самий принцип.

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Якщо ви просите ChatGPT: "Допоможи мені спланувати тиждень", він запропонує універсальний розклад. Але якщо він знає, що ви керуєте кількома проєктами, виховуєте дитину, маєте конкретні цілі й не хочете проводити вечори за роботою, результат буде зовсім іншим.

Якість роботи AI залежить не лише від можливостей моделі, а й від того, наскільки добре вона розуміє ваш контекст. Саме тому я раджу створити власну Personal AI Constitution – персональну конституцію для штучного інтелекту. Так я називаю документ, у якому зібрано ваші цілі, цінності, пріоритети, проєкти, стиль роботи та правила взаємодії з AI. Це своєрідна операційна система вашої співпраці зі штучним інтелектом. І є важливий нюанс: цей документ має зберігатися у вас окремо, а не лише в пам'яті ChatGPT чи Claude.

Сьогодні ви працюєте з однією моделлю, завтра переходите на іншу. За пів року може з'явитися значно кращий інструмент. Ви не повинні щоразу починати знайомство з нуля.

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Ваша персональна конституція – це контекст, який належить вам, а не платформі. Ви можете оновлювати його, переносити між сервісами й самостійно вирішувати, яку інформацію передавати кожному інструменту.

Як створити власну невидиму команду: п'ять кроків

Для цього не потрібно бути програмістом, розумітися на алгоритмах або одразу оплачувати десяток сервісів. Почати можна вже сьогодні.

Крок 1. Створіть свою Personal AI Constitution.

Відкрийте ChatGPT або Claude й напишіть: "Допоможи мені створити Personal AI Constitution – документ, який стане основним контекстом для моїх AI-помічників. Постав мені 20 запитань про мою роботу, життєві цілі, цінності, пріоритети, стиль комунікації та очікування від AI. На основі відповідей підготуй структурований документ, який я зможу використовувати в різних AI-сервісах".

Збережіть результат окремим файлом, наприклад у Google Docs або Obsidian. Перевірте його, приберіть конфіденційну інформацію та оновлюйте, коли змінюються ваші пріоритети.

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Крок 2. Знайдіть роботу для першого AI-помічника.

Попросіть AI проаналізувати ваш типовий тиждень і визначити п'ять процесів, які забирають найбільше часу. Оберіть один. Наприклад, підготовку до зустрічей, пошук інформації, планування або роботу з текстами. Опишіть помічнику його роль, очікуваний результат і критерії якості. Не намагайтеся автоматизувати все одразу.

Крок 3. Перейдіть від разових запитань до регулярних процесів.

Якщо щоранку ви шукаєте новини зі своєї галузі, навіщо робити це вручну? Налаштуйте регулярний аналітичний бриф у Perplexity або іншому сервісі, який підтримує заплановані завдання. Визначте теми, джерела, формат і час отримання.

Так AI поступово стає частиною вашого робочого процесу, а не інструментом, про який ви згадуєте час від часу.

Крок 4. Навчіться делегувати AI не лише аналіз, а й дії.

Наступний рівень – агентні браузери, наприклад Comet, та інструменти Computer Use. Почніть із простого: попросіть AI порівняти пропозиції на кількох сайтах, зібрати дані в таблицю чи підготувати чернетку заявки. Перевіряйте результати, обережно надавайте доступ до персональних даних, а платежі та інші важливі дії підтверджуйте самостійно.

Крок 5. Створіть систему, а не колекцію застосунків.

Не потрібно одразу повторювати мою конфігурацію інструментів. Можливо, вам вистачить ChatGPT для щоденних завдань, Claude для проєктів і Perplexity для досліджень. Головне, щоб кожен інструмент мав зрозумілу роль, а ваш контекст і правила роботи залишалися під вашим контролем. Щотижня оцінюйте: що AI зробив корисного, де помилився і скільки часу ви насправді звільнили?

Мій головний принцип: не автоматизуйте власне мислення. Автоматизуйте те, що заважає знаходити для нього час.

Свобода робити більше. І свобода не робити

Ми живемо в суспільстві, яке постійно вимагає від жінок більшого. Бути успішною професіоналкою, хорошою мамою, турботливою партнеркою, розвиватися, займатися спортом, знаходити час для себе й бажано отримувати задоволення від усього цього одночасно. І я не хочу, щоб AI став ще одним інструментом, який підвищує цю планку. Для мене його справжня цінність не в тому, щоб працювати ще більше, а в тому, щоб мати більше можливостей обирати.

Сьогодні я можу розвивати кілька різних проєктів, навчатися, створювати продукти й водночас залишатися присутньою у власному житті. Не тому, що AI робить усе за мене, а тому, що допомагає інакше розподіляти увагу та ресурси.

Якщо технологія звільнила мені дві години, я можу витратити їх на новий бізнес, а можу провести із сином. І обидва рішення будуть правильними.