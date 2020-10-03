В Україні за добу 2 жовтня виявили рекордну кількість хворих на коронавірус – 4 661. Через це МОЗ просить посилити контроль за дотриманням карантину на ринках.

Вже четвертий день поспіль в країні реєструють рекордне число заражень. У МОЗ немає повноважень, щоб слідкувати за дотриманням карантину, тому міністерство звертається до інших органів влади. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Щоб посилили контроль в місцях, де великі скупчення людей. Наприклад, ті ж самі ринки. Тому що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролюючі заходи. Я ще раз хочу звернути увагу, у нас збільшується кількість людей, у яких тяжкий перебіг хвороби,

– підкреслив Степанов.

Головне про коронавірус в Україні

Станом на 3 жовтня коронавірусом в Україні заразилися 222 322 людей.

За період пандемії від COVID-19 померли 4 353 хворих.

Побороли хворобу 98 737 українців.

Впродовж 2 жовтня від ускладнень коронавірусу померли 92 пацієнти. Найбільше у Києві – 11.

Уряд запровадив в Україні адаптивний каратин до 31 жовтня.

З 1 серпня країну поділили на чотири зони : червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній з них діють різні обмеження.

1 серпня країну поділили на чотири зони Станом на 2 жовтня лише Кіровоградській області дозволили послабити карантинні обмеження.