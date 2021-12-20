Поясню, але відразу зауважу, що достатнього досвіду та кількості досліджень немає. Тому це моя особиста точка зору, виходячи з наявної на сьогодні інформації (перелопатив всі поважні джерела).
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Що відомо про варіант "Омікрон"
- "Омікрон" точно більш заразний, ніж навіть "Дельта". Всі були в шоці від того, наскільки заразна "Дельта", а тепер уявіть, що це в рази гірше!
- Поки що переважна більшість дослідників та лікарів обережно говорять, що "Омікрон" протікає значно легше ніж "Дельта", і, імовірно, легше навіть, ніж перший базовий варіант COVID-19.
Чому ця комбінація дає надію на полегшення ситуації з COVID-19 в світі, на мою думку?
- Завдяки швидшому поширенню "Омікрон" може повністю витіснити інші варіанти.
- Перехворівші "Омікроном" будуть мати мінімум тимчасовий імунітет від всіх інших варіантів, а значить, не будуть заражуватися.
- Легший перебіг буде лишати в живих більше людей з імунітетом.
- Зменшиться навантаження на систему охорони здоров'я, бо менше людей буде потрапляти до лікарень.
- У сукупністю з вакцинацією "Омікрон" дасть імунітет більшість частині населення світу, і, можливо, таким чином, зробить COVID-19 сезонним вірусом.
Надія є
Звичайно, скоріше за все, я помиляюся. Але шанс є. Крім того, не факт, що "Омікрон" не стане змінюватися і не народить чергові, значно агресивніші штами в майбутньому.
А що в ЄС
Там різко пішли в гору кількості нових випадків COVID-19.
Італія, яка стала єдиною країною ЄС, що обійшлася без проміжної хвилі COVID-19 і локдаунів, почала приймати термінові рішення по обмеженню туризму навіть з ЄС, бо кількість випадків стрімко зросла. Тут зараз активно роблять бустери всім.
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Іспанія та Франція близькі до встановлення рекордів по кількості випадків. Відповідно, вони обговорюють рішення про обмеження.
Німеччина в частині земель відмінила святкові ярмарки та купу інших подій. Тому знову свята будуть непростими.
А українцям, які планували на новорічні та різдвяні до ЄС, я б порадив купувати страховку відміни поїздки.
До Італії вже точно не впустять. Багато знайомих відмінити бронювання вже.
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