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      Можно ли долга сидеть на одной тренировочной программе?

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      Держите себя в форме / Unsplash

      Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот.

      Тут момент скорее психологический. Как долго вам не будет надоедать. Одному нужно постоянное разнообразие, а другому хорошо, когда все знакомо и можно до идеала оттачивать технику выполнения и свои ощущения довести до полного понимания со своим телом.

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      Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот. Нет крепатуры – значит нагрузка отлично подходит. Но конечно есть ощущение утомления после тренировки на 4-5 баллов из 10.

      Как можно усложнить привычный комплекс:

      1. Увеличить вес гантелей или резины, или вес отягощения в зале.
      2. Замедлить темп выполнения упражнения с сохранением техники.
      3. Сократить время отдыха между подходами.
      4. Добавить еще один подход.

      Режим поддержания формы – это 2–3 раза в неделю. Главное тут регулярность. Без ощущения перегруза. Дыхательная, сердечная системы, суставы, мышцы – все работает. Стресс снижается. И отлично!

      А вот если нужно увеличивать результаты, например подготовка к спортивным соревнованиям (время на марафоне) или "мисс-бикини" (где требуется увеличение мышц в размере и уменьшение жирового компонента (за счет еды), то для таких целей рекомендую персональные тренировки с тренером и индивидуальную разработку тренировочного режима и плана питания.

      Если олимпийских целей нет – то поддержание формы – это регулярные любые занятия, главное в балансе (гибкость, сила, скорость, выносливость, координация) и соблюдение режима питания.

      Автор: Анита Луценко
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Публікації Новини Здоров'я Здоров'я
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