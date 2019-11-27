Можно ли долга сидеть на одной тренировочной программе?

Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот.

Тут момент скорее психологический. Как долго вам не будет надоедать. Одному нужно постоянное разнообразие, а другому хорошо, когда все знакомо и можно до идеала оттачивать технику выполнения и свои ощущения довести до полного понимания со своим телом.

А вы знали? Почему нужно тренироваться вместе с любимым человеком: важные причины

Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот. Нет крепатуры – значит нагрузка отлично подходит. Но конечно есть ощущение утомления после тренировки на 4-5 баллов из 10.