В Білорусі триває 44 день протестів. Поліція продовжує жорстоко затримувати учасників демонстрацій. Зокрема, ОМОНівці застосовують силу і щодо жінок. Лідер руху "За свободу" Юрій Губаревич розповів, що попри силові затримання, протестувальники дотримуються мирних методів. І так буде продовжуватись й надалі.

В ефірі 24 каналу білоруський активіст зазначив, що представники влади розуміють: ситуація достатньо напружена і може спалахнути в будь-який момент. Однак для них це могло б бути найбільш прийнятним шляхом.

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"Тому що будь-яке силове протистояння з приєднанням пропаганди, особливо з російськими джерелами, можна подати як перехід в іншу площину. Цього вони чекають", – пояснив Губаревич.

Втім наголосив, що протестувальники дотримуються мирних методів – і в цьому сила білоруських протестів. Саме це викликає солідарність усього світу щодо того, що відбувається в Білорусі.

Я вважаю, що з боку протестувальників перехід до якихось силових методів найближчим часом не відбудеться,

– зауважив лідер руху "За свободу".

Юрій Губаревич відзначив, що в країні щодня відбуваються затримання. Як правило, більшість з учасників протестів відпускають безпосередньо після затримання. Частину відправляють через суд за ґрати на добу чи призначають штрафи.

Всього понад 12 тисяч білорусів затримали за цей період. Це велика кількість, однак протести не стишуються. "Це ті реалії, з якими білоруська влада не може нічого зробити", – прокоментував він.

Чи може Лукашенко піти з посади

Білоруський активіст вважає, що криза внутрішньої легітимності для Лукашенка настала вже давно. Те, що відбулося на президентських виборах у день голосування, 9 серпня, показало, що більшість обрали альтернативу – Світлану Тихановську.

Зокрема, це підтвердили навіть ті комісії, які створювалися вручну Лукашенком. Відтак це тільки питання часу – як швидко він сам, а, імовірно, його найближче оточення визнає цей факт. І коли вони оберуть для себе прийнятний шлях відступу та змін Білорусі.

Протести в Білорусі: коротко