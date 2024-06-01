Начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко розповів в ефірі "Радіо Свобода", що після 18 травня мобілізаційні заходи тривають. Зокрема, військкомат відправляє мобілізованих у навчальні центри, де вони проходять загальну базову військову підготовку.
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У ТЦК та СП сказали, чому людей можуть везти з вулиці у військкомат
Олександр Бондаренко відповів на питання, у яких випадках людину відразу забирають в ТЦК та СП після перевірки документів. Він пояснив, що може бути підставою для того, щоб людину відразу посадили в бусик і відвезли у військкомат, та яку роль у цьому відіграє застосунок Резерв+.
Начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП пояснив, що згідно з новим законом, військовозобов'язаний повинен мати з собою облікові документи.
Оцей акцент, що ТЦК когось садить в "бус" – не ТЦК садить в "бус", а поліція, яка знаходиться в складі групи оповіщення... Вона (поліція – 24 Канал) обов'язково (має бути – 24 Канал). Вона пропонує громадянину виконати законні вимоги... Якщо немає документі з собою, то, згідно з чинним законодавством, це взагалі правопорушення, тобто це відразу треба виписувати штраф…
– заявив Олександр Бондаренко.
За його словами, військові з ТЦК та СП бачать, що людина оновила дані через Резерв+. Проте, якщо це людина мобілізаційного віку та підлягає призову, яка давно не проходила Військово-лікарську комісію (ВЛК), то їй пропонують її пройти.
"Якщо людина оновила дані через Резерв+, а зараз вона спілкується з представниками територіального центру комплектування (ТЦК та СП – 24 Канал) і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто оновила свої дані не повністю, то ми пропонуємо їй з'явитися в ТЦК в найкоротший термін, пройти військово-лікарську комісію і якщо у людини немає законних підстав на відстрочку, то згідно з законом про мобілізації, ми направляємо в навчальний центр", – запевнив речник ТЦК.
Новий закон про мобілізацію: коротко
- Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня та передбачає, що військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити військово-облікові дані.
- Водночас юристи кажуть, що ТЦК та СП не мають права відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати підписувати документи або утримувати без згоди.
- Проте новий закон про мобілізацію передбачає, що ТЦК та СП може звернутись у поліцію, якщо чоловік не з'явився у військкомат без поважної причини. Тоді керівник ТЦК може звернутися до правоохоронців щодо адміністративного затримання порушника та доправлення його до центру комплектування.
- Такі заходи можуть застосувати, якщо людина не з'явилась на виклик в ТЦК чи на військово-лікарську комісію, або ж для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня. Детальніше читайте за посиланням.