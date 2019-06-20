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      "М.С.Л." встановив новий рекорд України

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      Оператор державних лотерей "М.С.Л." став єдиним в Україні, що пройшов сертифікацію двох міжнародних лотерейних асоціацій з 2013 року п'ять разів. А це означає, що у компанії дбають про максимальну безпечність розваг для лотерейних шанувальників і роблять усе, аби запобігти ризикам виникнення ігрової залежності.

      "Не кожен день вдається реєструвати таку грандіозну подію в межах України, Європи та навіть світу", – заявив експерт Національного Реєстру Рекордів України Віталій Зорін.

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      Він вручив представнику компанії диплом, який засвідчує перемогу "М.С.Л." у номінації "Єдиний український оператор державних лотерей, який протягом 6 років тричі підтвердив відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО (EL) і двічі - стандартам Світової лотерейної асоціації (WLA)".

      Нагороди
      Сертифікати відповідності стандартам відповідальної гри

      У компанії запевняють, що міжнародні результати аудиту діяльності компанії "М.С.Л." доводять максимальну безпечність розваг для лотерейних гравців і гідний рівень запобігання ризиків виникнення ігроманії. Задля цього компанія добровільно застосовує низку самообмежень у своїй діяльності.

      "Ми, перш за все, ставимо на безпеку наших громадян. Ми розуміємо, що в короткотривалій перспективі це відзначиться негативно на фінансових показниках компанії. Але в довготривалій перспективі стратегічно це є нашою інвестицією в культуру розвитку лотерейної індустрії. Й ми розуміємо, що від цього виграють не тільки оператори державних лотерей, а й суспільство", – розповів директор з маркетингу оператора державних лотерей "М.С.Л." Павло Вайсеро.

      Уперше оператор державних лотерей "М.С.Л." потрапив до Національного Реєстру Рекордів України у 2016 році завдяки лотереї "Лото Забава".

      Переможці
      Переможниця "Лото-Забава" Галина Кориневич з ведучою лотереї Ларисою Руснак

      Тоді зафіксували рекордну кількість мільйонерів серед гравців в українські лотереї. Їх налічувалося на той момент 252 особи. Наразі, майже за 20 років існування цієї державної лотереї, мільйонерами та мультимільйонерами "Лото-Забава" стали вже 332 щасливчики.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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