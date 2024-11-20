Підрозділи українських Сил оборони постійно контактують між собою та допомагають один одному. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів доброволець Мстислав Банік.

Дивіться також Нашу роботу ніхто за нас не зробить: чому важливо долучатися до війська зараз

Як підрозділи ЗСУ взаємодіють між собою

Банік каже, якщо в нього щось не працює, він завжди може зателефонувати побратимам з інших підрозділів. Там допоможуть та порадять, як краще вчинити.

Військовослужбовець зазначає, що частину із цих людей він ніколи не бачив особисто. Усе, що знає про них – це позивний.

Проте Банік завжди може написати їм у будь-який час доби та попросити про допомогу. Він додає, що не очікував такої сильної взаємодопомоги та відкритості.

Мстислав Банік також зазначає, що на різних ділянках фронту є різні умови для роботи обладнання, і тут дуже допомагає комунікація між підрозділами.

У нас була ситуація, коли на Харківському напрямку все працювало, а на Курському все змінилось – не могли працювати на потрібну дистанцію. І якраз завдяки підказкам побратимів з батальйону "Рарог" 24-ї бригади та інших ми знайшли слабкі місця і вирішили проблему,

– каже Банік.

Військовослужбовець розповідає, що робота з безпілотниками та війна загалом – це сфера, де немає часу відпочити та подумати. Тут потрібно швидко приймати рішення.

Банік додає, що братерство та взаємодопомога дуже допомагають, бо у всіх немає вихідних. Здебільшого військові одразу надають відповідь та намагаються допомагти.