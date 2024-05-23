Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Sea Baby з "Градом" – чудове та прогресивне технологічне рішення. Україна поступово розв'язує питання з додаткового ураження ворога.

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Будуть нові цікаві рішення

Як наголосив Мусієнко, якщо раніше ці морські дрони були камікадзе, то зараз все стало значно цікавіше. Їм не обов'язково кудись влучати самою платформою.

Якщо раніше розуміли, що ці дрони є камікадзе. Вони могли спричинити руйнування лише тоді, коли кудись вріжуться. Зараз все це перетворюються в такі ракетні катери. Вони малопомітні. Їх важко знищити. Вони приносять ворогу неприємні сюрпризи,

– зауважив Мусієнко.

Очевидно, що історія з модернізацією морських дронів буде розвиватися і надалі. Вони цілком можуть стати елементом протиповітряної оборони. Вже були випадки, коли на дрони прикріпляли ракету Р-73 класу "повітря – повітря".

Можна спробувати встановлювати на дрони ПЗРК. Це може допомогти протидіяти безпілотникам, які летять на Одещину. Загалом рішення готуються. Зараз є дрони з "Градами". Вони створюватимуть проблеми для окупантів на наземних ділянках,

– зауважив Мусієнко.

Морські дрони: коротко