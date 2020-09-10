Представники Міжнародного валютного фонду нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні. Крім того, МВФ наразі не може назвати дату місії для траншу stand by.

Створення ефективної системи протидії корупції було найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років, заявив представник Фонду Джеррі Райс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, САП, ВАКС – ключ до структурних реформ і переходу до більш сильного та справедливого зростання, попередня умова поточної програми підтримки МВФ,

– зазначив Райс.

За його словами, дискусії щодо поточної програми stand-by тривають. "Я не можу надати дати місії щодо першого її перегляду", – додав представник МВФ.

Нагадаємо, раніше МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на майже 5 мільярдів доларів.

Гроші МВФ для України: що відомо

21 травня 2020 року Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).

9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів.

Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ 12 червня.

Раніше Шевченко говорив про те, що Україна отримає другий транш від МВФ у 2020 році. Голова НБУ також зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. На думку Шевченка, Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.

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