Агентство Fitch спрогнозувало, що наступний транш від МВФ Україна може отримати вже до кінця 2020 року. Водночас у Fitch наголосили, що погана репутація України створює певні ризики виділення допомоги МВФ.

Про погану репутацію України

На думку аналітиків Fitch, несподівані та часті зміни в уряді на початку року створюють політичну невизначеність. Про це мовиться у повідомленні агентства.

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Також в агентстві зазначили, що Україна має погану репутацію через потенційні судові рішення та законодавчі ініціативи, які призводять до скасування реформ.

Окрім цього, є й інші моменти, які турбують МВФ. Серед них:

Відставка голови НБУ Якова Смолія.

Можливий політичний тиск на НБУ.

Крім підриву насилу заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може призвести до зворотного руху в макроекономічної стабільності та стабільності фінансового сектора, обмежити доступ до зовнішнього фінансування та підвищити вразливість України до потрясінь,

– зазначили у Fitch.

Коли Україна зможе отримати наступний транш

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду:

на 0,7 мільярда доларів за програмою Stand-By до кінця 2020 року;

на 1,2 мільярда доларів очікується у 2021 році.

Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом.

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Що відомо про гроші МВФ для України: головне

21 травня 2020 року Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).

9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів.

Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ 12 червня.

Раніше Шевченко говорив про те, що Україна отримає другий транш від МВФ у 2020 році. Голова НБУ також зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. На думку Шевченка, Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.