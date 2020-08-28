Раніше Голова НБУ розповів, коли Україні очікувати новий транш від МВФ

Повідомляється, що уряд перебуває "у щотижневій комунікації з Міжнародним валютним фондом.

Є таблиця з виконання вимог з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 структурних маркерів, один із яких вже виконано, інші 8 будуть виконані згідно з графіком,

– цитує "Укрінформ" своє джерело в уряді.

За словами джерела, вже третій транш від МВФ передбачається, також згідно з графіком, наступного року.

Яка передумова отримання траншу

Співрозмовник зазначив, що важливим чинником у питанні отримання траншів є питання призначення місії МВФ. "Поки місія не призначена. І це питання, зокрема прискорення цієї роботи, обговорювалося у Києві на зустрічах із заступником державного секретаря США. Останній, зокрема, пообіцяв посприяти вирішенню цього питання", – зазначило джерело.

Що казали раніше

Думку про те, що Україна отримає і другий транш від МВФ у 2020-му вже висловлював голова Національного банку Кирило Шевченко. Очільник регулятора зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. І Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.

Тим часом голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році.

Нещодавно постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з Україною за програмою stand-by.

Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної та фінансової політики держави.

Коротко про співпрацю України з МВФ: