На другий транш від МВФ Кабмін сподівається ще цього року, – ЗМІ
У Кабінеті Міністрів очікують отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року. Таке ж сподівання раніше висловив голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Раніше Голова НБУ розповів, коли Україні очікувати новий транш від МВФ
Повідомляється, що уряд перебуває "у щотижневій комунікації з Міжнародним валютним фондом.
Є таблиця з виконання вимог з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 структурних маркерів, один із яких вже виконано, інші 8 будуть виконані згідно з графіком,
– цитує "Укрінформ" своє джерело в уряді.
За словами джерела, вже третій транш від МВФ передбачається, також згідно з графіком, наступного року.
Яка передумова отримання траншу
Співрозмовник зазначив, що важливим чинником у питанні отримання траншів є питання призначення місії МВФ. "Поки місія не призначена. І це питання, зокрема прискорення цієї роботи, обговорювалося у Києві на зустрічах із заступником державного секретаря США. Останній, зокрема, пообіцяв посприяти вирішенню цього питання", – зазначило джерело.
Що казали раніше
Думку про те, що Україна отримає і другий транш від МВФ у 2020-му вже висловлював голова Національного банку Кирило Шевченко. Очільник регулятора зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. І Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.
Тим часом голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році.
Нещодавно постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з Україною за програмою stand-by.
Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної та фінансової політики держави.
Коротко про співпрацю України з МВФ:
- 21 травня Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування.
- Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ 12 червня.
- Разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС міжнародні резерви збільшилися до 28,7 мільярда доларів.