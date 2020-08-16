Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що в Мінську невідомі влаштували вибух. Сталося це приблизно о 17:00 біля універмагу "Білорусь" напередодні, 15 серпня. У МВС додали, що зловмисників вже затримали.

Вибух в центрі Мінська: що кажуть у МВС

За словами правоохоронців повідомлення про інцидент вони отримали від громадян. Ті розповіли, що невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій. Відповідна інформація з’явилася на сайті МВС Білорусі.

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Зокрема, одна жінка переконує, що компанія зловмисників складалася з двох чоловіків і жінки. І ті втекли сусідніми дворами. Згодом на місце інциденту прибули оперативники, а очевидиця сіла в їхню машин, аби допомогти.

Згодом правоохоронці почали стали відпрацьовувати прилеглу територію. І невдовзі в одному з дворів помітили двох чоловіків. Жінка-свідок в них упізнала порушників.

Універмаг "Білорусь" розташовується майже на околицях Мінська / Карта

У МВС підкреслюють, що один із підривників (52-річний чоловік) під час затримання чинив активний опір міліціонеру-водію. Зокрема, він завдав правоохоронцеві кілька ударів по голові, повалив на землю та начебто намагався вичавити очі. Потеріплий міліціонер зараз перебуває у лікарні.

А за деякий час міліціонери помітили й жінку. Її правоохоронцям допомогли затримати "громадяни, що проходили повз".

За фактом інциденту правоохоронці невдовзі нададуть правову оцінку. Також у МВС похвалили людей, що допомагали міліції.

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Дивіться відео затримання зловмисників, що начебто підірвали вибуховий пристрій у Мінську

Інформація може бути фейком

Білоруська опозиційне видання "Наша Ніва" пише, що повідомлення про вибух почали розганяти кремлівські пропагандистські ресурси (за даними 24 каналу, зараз у всіх новинах таких ЗМІ про вибух в Мінську стоїть, що це сталося 15 серпня).

Водночас видання додає, що ні 15-го, ні 16 серпня жодних вибухів у столиці Білорусі не було. Журналісти кажуть, що лише на сайті МВС була інформація про якийсь приглушений гуркіт від саморобного пристрою вчора.

Зауважимо, у Білорусі вже 8 день тривають акції протесту. Спершу їх активно придушували силовики із застосуванням сили, світлошумових гранат і гумових куль. Також відомо про щонайменше 4 загиблих і приблизно 6 тисяч затриманих.