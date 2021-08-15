Директор з комунікацій відомства Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з 3 варіантів.

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Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра (16 серпня – 24 канал) картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Почекаймо,

– закликав Шевченко.

Які є версії

Самогубство;

вбивство;

необережне поводження зі зброєю.

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