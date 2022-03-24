Їхня кількість за 23 березня збільшилася до 250. Про це в ефірі 24 каналу зауважив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Єдина точка сили – знищення міст

За його словами, зараз єдина стратегія і тактика глави Кремля – авіанальоти на великі міста:

Маріуполь;

Харків;

Чернігів тощо.

Інших варіантів наразі в нього (Путіна – 24 канал) не існує. Його єдина точка сили – це знищення міст,

– наголосив Денисенко.

Коли Путін буде готовий на переговори

Як пояснив радник глави МВС, Путін має одну характеру рису – він виходить на переговори тільки тоді, коли розуміє власну силу. Поки що говорити про щось із кимось російський президент не бачить сенсу.

"Він вважає, що переговори треба проводити тоді, коли ти перебуваєш заздалегідь у зручній позиції", – сказав Денисенко.

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