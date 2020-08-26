Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці почали розслідування справи про 9 мільярдів гривень, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Деталі справи

Наразі за цією справою вже відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Відкрито кримінальне провадження стосовно 9 мільярдів гривень, зібраних у банку "Аркада". Зараз ми перевіряємо, які там були порушення,

– сказав Аваков.

Він вважає, що питання банку "Аркада" розв'яжуть і вкладники не постраждають ані за фінансовою, ані за інвестиційно-будівельною лінією.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов підкреслив, якщо ж під час слідства встановлять, що була залучена злочинна схема розкрадання коштів, то винних обов'язково притягнуть до відповідальності. Аваков нагадав, що наразі справа ведеться за статтями:

про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

про зловживання владою або службовим становищем.

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