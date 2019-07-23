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      На 207 окрузі вибори на межі зриву

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      На 207 окрузі вибори на межі зриву
      На 207 окрузі вибори на межі зриву / Фото 24 каналу

      Ситуація із підрахунком голосів на 207 окрузі в Чернігівській області загострюється. За даними ЦВК, вже опрацьовано понад 91,23 % протоколів. Лідирує самовисуванець Ігор Рибаков. На другому місці кандидат від партії "Слуга народу" Максим Зуєв.

      Деякі партії, які представлені в окружній комісії, ініціювали заміну своїх членів, що призвело до затягування підрахунку результатів. При цьому ніхто не пояснює причини заміни своїх представників.

      Політичні експерти припускають, що це пов’язано з тим, що команда Максима Зуєва намагається скоротити розрив шляхом перешкоджування роботи комісії перерахунку голосів. До складу ОВК намагаються "завести" Ольгу Мозгову.

      Таким чином, Максим Зуєв, який посідає друге місце за результатами підрахунку 90% бюлетенів, намагається ускладнити роботу комісії і завадити оголошенню Ігоря Рибакова переможцем виборів на 207 окрузі.


      Рейтинг кандидатів у нардепи у 207 окрузі / скріншот з сайту ЦВК

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики
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