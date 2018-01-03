На авіабазі в Сирії знищено 7 російських літаків: деталі

Росія втратила як мінімум 7 військових літаків, та близько 10 військовослужбовців були поранені внаслідок атаки на авіабазу Хмеймім у сирійській провінції Латакія.

Були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72. Це сталося внаслідок мінометному обстрілу з боку радикальних ісламістів, повідомляє російське видання "Коммерсант".

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За даним російських ЗМІ, напад стався 31 грудня 2017 року та став однією з найбільших втрат російської авіації за час участі у війні в Сирії.

Окрім авіатехніки, був знищений і склад боєприпасів, який здетонував після попадання мінометного снаряду.

У Міноборони РФ інцидент поки ніяк не коментували: військові лише офіційно підтвердили загибель двох льотчиків, що пілотували в той день російський вертоліт Мі-24. За версією Міноборони РФ, ніякого вогневого впливу на вертоліт не чинилося – підвела сама техніка.