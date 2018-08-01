На авіашоу представили літаючий автомобіль, що махає крилами: фото

Під час авіашоу Farnborough International 2018 компанія Volerian представила концепцію літаючого автомобіля, який рухається завдяки змахуванню крил. За схожим принципом літають птахи та комахи.

Про це передає Daily Mail.

Як пояснили розробники, нову установку можна використовувати у тих випадках, де нині використовують пропелер.

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"Volerian створив рушійну систему, яка дешева для виробництва, і набагато тихіша і безпечніша, ніж будь-яка технологія гвинта або пропелера. В результаті цього ми тепер можемо створювати літаки, які можна використовувати в будь-якій ситуації, в якій можна використовувати автомобіль", – сказав представник Volerian.

Літаючий автомобіль використовує принцип птахів

Основою рушійні системи Volerian є нестійке крило, встановлене в канал спеціальної ​​форми. Махові рухи крил виробляють завихрення повітря, відомі як зворотна вихрова доріжка Кармана.

Літальний апарат, який представили на авіашоу, розрахований на одного пасажира.

Розробка виглядає футуристично

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